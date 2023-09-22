К чему может привести повышение НДС в Казахстане

В Казахстане намерены провести налоговую реформу, включающую повышение ставки Налога на добавленную стоимость (НДС), введение прогрессивной шкалы по Индивидуальному подоходному налогу (ИПН) и градацию ставок по Корпоративному подоходному налогу (КПН). В Министерстве национальной экономики заверяют, что больших негативных последствий от грядущих изменений не ожидается, зато дефицитная госказна будет лучше пополняться налоговыми поступлениями. Иного мнения придерживается председатель правления Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин. Им он поделился в интервью с корреспондентом Baigenews.kz.

Сакен Абуханович, как вы оцениваете намерение Министерства национальной экономики повысить ставку НДС до 16%. Какие могут быть результаты в итоге?

Начнем с того, что сегодня помимо официального заявления Министерства национальной экономики на публичное рассмотрение вынесен консультативный документ регуляторной политики к проекту Налогового кодекса, в котором предполагается повышение ставки налога на добавленную стоимость. Этот документ является концептуальной основой нового Налогового кодекса. Он опубликован для обсуждения этого вопроса с обществом, субъектами предпринимательства. Но вместе с тем нигде в этом документе не написано, почему предлагается данная мера. То есть в нем нет информации, которая бы показывала, что увеличение НДС оправдано. Мы видим, что МНЭ намерено повысить ставку, но мы не видим проблему, почему это нужно сделать. Профильные органы, которые разрабатывают такие решения, должны предоставить обоснование, провести анализ экономики, налоговых поступлений, указать причину, по которой необходимо менять размер НДС. Ничего подобного пока мы не видим.

Первая очевидная причина – дефицит бюджета. Можно предположить, что Министерство национальной экономики хочет за счет НДС увеличить налоговые поступления в госказну. Но на что нужно здесь обратить внимание. Первая немаловажная вещь - налог на добавленную стоимость фактически платится не субъектами предпринимательства, а гражданами. Он относится к косвенным налогам, который набавляется на цену товара. В конечном итоге предприниматель его закладывает в цепочке своих продаж.

Сказать о том, что повышение НДС не повлечет инфляцию нельзя. Оно приведет непосредственно к росту цен на стоимость наших товаров со всеми вытекающими из этого последствиями. Крайними в этой ситуации окажутся граждане.

Министр национальной экономики недавно заявил обратное, он сказал, что вклад в инфляцию будет несущественный…

Механизм налогообложения НДС, я ранее объяснил. В любом случае предприниматель добавляет сверху на стоимость товара данный фискальный платеж, что, следовательно, автоматически приведет к увеличению цены товара. Что предприниматель будет делать, экономить свои средства или уменьшать свою прибыль? Очевидно, что все-таки он на цену будет сверху добавлять НДС, так как наши предприниматели на сегодняшний день итак находятся в жестком прессе конкуренции и высоких затрат.

Второй момент – на сколько повысятся цены в результате увеличения НДС? Это вопрос дискуссионный. От министерства мы не видим конкретных цифр. В этом документе, по крайней мере, который сейчас выложили для обсуждения с обществом, таких цифр нет.

Третий момент - какие последствия могут возникнуть. Компании опять могут уйти в тень. Тот же процесс дробления бизнеса станет использоваться чаще. Предприниматели будут искать пути для оптимизации своей налоговой нагрузки, стараться, чтобы их обороты не доходили до того порога, где уже начинается оплата налога на добавленную стоимость. Соответственно, появится много компаний, которые не будут свои обороты показывать. Теневая экономика опять-таки будет развиваться. Мы считаем, что может возрасти оборот наличных платежей.

В обосновании повышения ставки НДС Миннацэкономики ссылается лишь на зарубежный опыт, где якобы ставка НДС выше, чем в Казахстане, порог постановки на учет ниже. Я считаю, неуместным сравнивать только ставки в Казахстане и зарубежных странах. Неправильно при этом не сопоставлять другие показатели экономики –покупательскую способность населения, легкость ведения бизнеса, доступность к финансовым инструментам, конкуренцию, меры поддержки государства для бизнеса и так далее. Неправильно, просто сравнивать ставки и говорить, что наш НДС должен быть таким же, как у них. Сложно сравнивать нашу страну с развитыми странами Европы. То есть в Казахстане должны посмотреть, в каком положении находится сейчас отечественный бизнес. Сейчас бизнес не в простом положении после всех событий, которые происходили. Была ситуация с ковидом, после этого геополитический кризиса наступил – у кого-то экспорт ограничился, у кого-то сейчас повысились расходы на приобретение материалов, сырья и так далее. Нужно учитывать все эти факторы. Министерство национальной экономики нам должно четко дать обоснование, что повышение ставки НДС оправдано, оно в конечном итоге не приведет к угнетению предпринимательской инициативы, инвестиционной привлекательности, к удорожанию товаров. Но сейчас этого мы не наблюдаем.

Получается, что в правительстве ставят в приоритет доходность бюджета, а не бизнес-климат?

Абсолютно верно. Есть такой термин "Рейганомика". К примеру, в 80-х годах в США после энергетических кризисов налоги напротив понизили. Это делали для того, чтобы субъекты предпринимательства, благодаря низким ставкам, могли встать на ноги, расшириться. После этого, когда экономика будет более сильной, стабильной, можно повышать налоги. Так и случилось. Позже после реформы образовались и выросли в своих показателях тысячи новых крупных компаний.

Иными словами, от повышения ставки НДС мы можем просто получить обратный эффект. Повышение ставки НДС, на мой взгляд, сейчас преждевременно. Сейчас необходимо наоборот дать возможность малому бизнесу стать средним, среднему – крупным без увеличения налогового бремени.

При этом если предлагается повышение налогового бремени, то государство должно пойти на встречу по другим моментам. Сказать: "Мы здесь ставку увеличиваем и одновременно предоставляем определенные льготы. У вас есть стимул развиваться, платить больше налогов, потому что вы здесь можете получить какую-то выгоду".

Высшая аудиторская палата часто заявляет, что налоговых льгот в Казахстане слишком много. Правда, речь также идет и о субсидировании…

Налоги и льготы надо отделять от субсидий. Субсидии – это прямая финансовая поддержка от государства. Что касается налоговых льгот, то на сегодняшний день их не так много в Налоговом кодексе. Это, во-первых. Во-вторых, заявления о том, что этими льготами злоупотребляют довольно субъективны. Потому что, если эти льготы не работают, надо дать такие, которые будут действовать. Цель льгот – стимулирование бизнеса. Этот инструмент во всех странах работает. То есть нельзя говорить: "Мы даем льготу, им не пользуются". Если им не пользуются, значит либо они не умеют пользоваться этой льготой, либо они боятся пользоваться этой льготой, либо эта льгота не по адресу. Значит, неправильно изначально они предоставляются.

Предприятий, которым необходимо льготирование, очень много. У нас есть сектора экономики, которым нужно дать льготу для того, чтобы он развился. Это одна из функций налогов - регулирующая, стимулирующая. Лишь нужно понять, какую? В чем конкурентное преимущество нашей страны.

То есть не обязательно деньгами субсидировать, дайте льготу какую-то, отследите, чтобы бизнес этой льготой воспользовался, и впоследствии внес вклад в экономику, встал на ноги. Правда не нужно ждать сиюминутной отдачи, действие льгот нужно рассчитывать на годы вперед.

В том, что льготами не пользуются, честно говоря, вина Министерства национальной экономики и других профильных министерств, а не предпринимателей, на мой взгляд.

Говорится о том, что они распределяются несправедливо, персонально кому-то доступны…

Это опять вопрос к МНЭ – условия предоставления льгот значит надо поменять. Так или иначе проблема не в предпринимателях, а в том, кто какую льготу предлагает и насколько она эффективна.

Еще предлагается дифференциация КПН, при которой ставки будут зависеть от рентабельности отрасли.

В Казахстане в принципе субъекты бизнеса условно делятся на три категории: малый, средний и крупный. Большая доля поступлений в бюджет идет от крупного бизнеса, который уже давно находится за шкалой самых высоких доходов. Причем они и больше всех платят КПН. Дифференциация КПН в первую очередь коснется их. Не уверен, что такой "прямой" подход оправдан.

Также для ИПН будет вводиться прогрессивная шкала. Здесь министерство говорит, что доходы должны справедливо облагаться налогом. В настоящий момент индивидуальным подоходным налогом у нас облагаются индивидуальные предприниматели и физические лица, у которых есть доходы. Но опять же вопрос возникает, насколько это будет стимулировать налогоплательщиков показывать свои доходы? Сейчас государство борется с теневой экономикой, по которой у нас высокие показатели.

У налогоплательщиков не будет стимула больше показывать доходы, потому что ставки вырастут. Это первый момент. Второй момент – сложность администрирования. Бухгалтерию будет трудно вести. У нас сейчас государство не справляется с администрированием, очень много проблем в налоговом администрировании, так добавится еще одна головная боль – смогут ли субъекты предпринимательства все это высчитывать правильно. В свое время же отказались от прогрессивной шкалы, а сейчас хотят вернуться. Я не вижу необходимости введения прогрессивной шкалы до введения всеобщего декларирования. Когда начнется всеобщее декларирование, тогда у налоговых органов будет четкая картина, какое количество граждан у нас относится к зажиточным, какое количество граждан у нас имеет предметы роскоши, какое количество граждан у нас живет у черты прожиточного минимума. Только тогда можно будет говорить о шкале.

Какие в целом моменты в налоговом законодательстве требуются проработки, вот на ваш взгляд?

Я возглавляю Казахстанскую ассоциацию налоговых консультантов. Нам часто приходится сталкиваться с проблемами клиентов. Мы видим очень низкое качество налогового администрирования. По сути, сама по себе налоговая политика неплохая, ставки хорошие, работать можно. Налоговое бремя, которое на сегодняшний день есть, вполне терпимое. Другой вопрос состоит в налоговом администрировании – когда приходят к предпринимателю и доначисляют налоги за его поставщика. Даже за поставщиков поставщика и т.д. Налицо нарушение принципа добросовестности налогоплательщиков.

У нас очень много сейчас исков по признанию сделки недействительными, много признаний регистрации компаний незаконной. Исходя из этого, в основном, все налоговое бремя тех, кто уклоняется от уплаты налогов возлагается на добросовестных покупателей. Это сегодня очень сильно угнетает предпринимательскую инициативу, вредит имиджу нашего государства в целом. Налоговый климат в Казахстане улучшится, если эти вопросы будут решаться, у бизнеса появятся гарантии, что к нему никто не придет и не вовлечет его в орбиту налогового контроля, если он действительно добросовестный.

Фото из личного архива С.Карина