Известный туроператор приостановил деятельность в Казахстане: что делать туристам

Компания Tez.kz приостановила туроператорскую деятельность. Что будет с гражданами, приобретавшими путёвки у этой фирмы, рассказали в фонде "Туристік Қамқор", передаёт BaigeNews.kz.

"Администратором системы гарантирования в сфере выездного туризма КФ "Туристік Қамқор" запущен процесс возврата туристов туроператора TEZ.KZ в связи с приостановкой туроператорской деятельности. Просим турагентов сохранять спокойствие, все туристы с туркодом будут вывезены за счёт накопленных в фонде туроператорами средств", - сообщили в "Туристік Қамқор".

В связи с чем приостановлена деятельность компании не уточняется.

В комментариях под постом один из турагентов сообщила, туристы ещё в ноябре прошлого года летали через Tez.kz в Египет, на месте выяснилось, что им не оплатили отель.