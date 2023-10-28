Израиль ведет войну в Газе

Операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа представитель ЦАХАЛ назвал войной, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"Войска все еще находятся в поле и продолжают войну. Мы работаем над достижением целей, которые поставили перед собой и которые определены для нас: уничтожение ХАМАС, безопасность границ и усилия по возвращению похищенных. Все это вместе является определяющим при оценке ситуации и принятии решений генштабом и штабов соответствующих родов войск", - заявил Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ на брифинге в субботу.

В ночь на субботу был убит командующий ВВС ХАМАС Асем Абу Ракабе, которого Израиль считает одним из ключевых фигур в организации нападения 7 октября.

"Абу Ракаба отвечал за беспилотники, парапланы, воздушное обнаружение и оборону ХАМАС. Он принимал участие в планировании массовых убийств 7 октября, командовал террористами, проникавшими в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ", — заявило военное командование Израиля.

Также сообщается о гибели командира военно-морской бригады Газы и командиров нескольких отделений тактического звена ХАМАС. Их имена пока не называются.

Армия обороны Израиля открыто не говорит о своих планах на ближайшие сутки, но, судя по косвенным признакам, отвода войск из северной части сектора Газа не планируется.

По некоторой оперативной информации, возможно, израильские военные планируют зачистку ряда тоннелей. Также, судя по всему, спецслужбы проводят свою операцию по обнаружению особо значимых целей, и отдельно – по установлению местоположения заложников.

В субботу Израиль пропустил в сектор Газа грузы продовольствия, воды и медикаментов. Накануне на фоне массированных бомбардировок в секторе Газа были отключены телефонная связь и интернет, что полностью отрезало 2,2 млн палестинцев от внешнего мира.

В связи с этим последних данных о погибших с палестинской стороны нет, связь с медиками потеряна. Гуманитарные организации бьют тревогу, по их мнению, отсутствие связи может стать прикрытием для нарушений прав человека.