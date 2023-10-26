Израиль не будет выдавать визы представителям ООН

Израиль будет отказывать в визах представителям ООН из-за позиции ее генсека Антониу Гутерриша по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Гилад Эрдан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Из-за его (Гутерриша) высказываний мы будем отказывать в выдаче виз представителям ООН, - заявил Эрдан в эфире армейского радио Galei Tzahal. - Мы уже отказываем в визе заместителю генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу". "…пришло время преподать им (представителям ООН) урок", - подчеркнул представитель Израиля. "Высказывания генерального секретаря ООН в Совете Безопасности серьезны, вызывают гнев и удивление и являются пятном на нем и возглавляемой им организации,… отражают предвзятое и искаженное отношение к Израилю со стороны ООН и особенно со стороны самого генсека", - говорится в комментарии МИД Израиля, распространенном его пресс-службой. "Генеральный секретарь ООН должен отказаться от своих слов и "извиниться за свое заявление", - добавили в ведомстве.

Выступая во вторник на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку ХАМАС на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что это произошло не на пустом месте, и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Эрдан после этого призвал его немедленно уйти в отставку из-за непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. В свою очередь глава МИД Израиля Эли Коэн после выступления на дебатах в Совбезе ООН заявил, что в свете текущего обострения палестино-израильского конфликта отказывается от личных встреч с Гутерришем.