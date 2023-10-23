Израиль извинился за обстрел пограничного поста Египта

Израильский танк случайно попал в пограничную вышку, египетские военные получили легкие ранения, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Армия Израиля заявила, что один из ее танков случайно сделал выстрел по египетскому посту около границы с сектором Газа, в населенном пункте Керем-Шалом. Ее представитель выразил "сожаление" в связи с инцидентом и заявил, что его подробности выясняются.

Спикер армии Египта также подтвердил, что выстрел был случайным.

"Фрагменты снаряда, выпущенного израильским танком, случайно попали в пограничную вышку, что привело к легким ранениям некоторых пограничников… Израильская сторона немедленно выразила сожаление в связи с инцидентом", — сказано в заявлении спикера.

Керем-Шалом расположен на перекрестке границ Египта, сектора Газа и Израиля. Эта точка обычно используется как перевалочный пункт для товаров и сейчас остается закрытой.