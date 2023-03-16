Изменены границы ряда сёл ВКО

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В ряде сёл Уланского района Восточно-Казахстанской области утверждены новые границы. Изменения коснулись сёл Мамай батыр, Айыртау, Бозанбай, Таврия, Таргын, Сагыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

"Одной из причин увеличения границ населённых пунктов является включение пастбищных угодий в черты сёл для выпаса скота, чтобы местное население могло без проблем пасти свой скот в пределах своих границ", - пояснил аким Уланского района Ренат Курмамбаев на брифинге.

Он сообщил, что в 2022 году в категорию земель запаса переведены 68 земельных участков общей площадью 21,2 тысячи гектаров.

"Во исполнение поручения главы государства по проверке наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель на веб-портале "Колдау" было выявлено 154 землепользователя с общей площадью 102 тысячи гектаров. В департамент по управлению земельными ресурсами по ВКО направлено 74 акта обследования для проведения проверки по неиспользуемым землям на площади 14,5 тысячи гектаров, 79 землепользователей привели в соответствие поголовье скота по базе ИСЖ на общей площади 86,979 тысячи гектаров", - сказал Ренат Курмамбаев.

После мониторинга дополнительно направлен 21 акт на 20,1 тысячи гектаров. Всего отправлено 95 актов обследования на 34,6 тысячи гектаров.

"Также на веб-портале "Ғарыш сапары" выявлены 894 карточки, из них 827 были отработаны и направлены в департамент по управлению земельными ресурсами по ВКО. Кроме того, проведена работа о взыскании 20-кратного земельного налога с 16 субъектов, использующих сельскохозяйственные земли с нарушением республиканского законодательства. В результате в бюджет района дополнительно поступило 3,2 миллиона тенге", - добавил аким района.