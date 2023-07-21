Изменения в правила выписывания рецептов внесли в Казахстане

Министр здравоохранения своим приказом внёс изменения в правила выписывания, учёта и хранения рецептов, передаёт BaigeNews.kz.

В новой редакции пациентам, нуждающимся в постоянном бесплатном и льготном обеспечении лекарственными средствами, назначение допускается на период до трёх месяцев.

"Неизлечимо больным, страдающим тяжёлыми, прогрессирующими заболеваниями в терминальной (конечной) стадии, количество выписываемого в одном рецепте лекарственного средства, содержащего наркотические или психотропные вещества, допускается назначать в количествах, достаточных на 10-15 календарных дней терапии, а для проживающего в отдалённом от районного центра населённом пункте - на 25-30 календарных дней терапии", - сообщили в Минздраве.

Хранение рецептов. На первое число каждого месяца ответственное лицо сверяет фактическое наличие специальных рецептурных бланков с книжным остатком, о чём составляет акт сверки специальных рецептурных бланков по форме.

При выявлении расхождений руководитель организации здравоохранения в течение должен известить об этом территориальное подразделение госоргана в сфере обращения лекарственных средств, медизделий.

"Рецепты на получение лекарственных средств, в том числе отпускаемых бесплатно и на льготных условиях, действительны в течение месяца, а содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - в течение 15 календарных дней с момента выдачи рецепта", - уточнили в Минздраве.

Срок хранения рецепта в аптеках составляет не менее 30 календарных дней, за исключением рецепта на препараты, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Такие документы хранят год.

Документ опубликован 19 июля и вступит в силу 29 июля.