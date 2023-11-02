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Избил возлюбленную и сбежал от полицейских: в Костанае наказали дебошира

Вчера, 17:55
АВТОР
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alau.kz Вчера, 17:55
Вчера, 17:55
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Фото: alau.kz

Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Ему предстоит понести ответственность за факт неповиновения законным требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"В полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.

Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину, которого после доставили к участковому инспектору полиции.

Участковый выяснил, что в ходе конфликта произошедшего накануне сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной", - пишет издание.

Полицейским было принято решение отвезти его на медицинское освидетельствование.

В пути следования к месту, на одном из оживленных перекрестков областного центра, семейный дебошир покинул служебный автомобиль.

По данному факту дебошир понесет административную ответственность, как за нанесение побоев своей сожительнице, так и за факт неповиновения. Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение штраф 15 МРП или 15 суток ареста.

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