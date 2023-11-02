Избил возлюбленную и сбежал от полицейских: в Костанае наказали дебошира
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Ему предстоит понести ответственность за факт неповиновения законным требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
"В полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.
Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину, которого после доставили к участковому инспектору полиции.
Участковый выяснил, что в ходе конфликта произошедшего накануне сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной", - пишет издание.
Полицейским было принято решение отвезти его на медицинское освидетельствование.
В пути следования к месту, на одном из оживленных перекрестков областного центра, семейный дебошир покинул служебный автомобиль.
По данному факту дебошир понесет административную ответственность, как за нанесение побоев своей сожительнице, так и за факт неповиновения. Если судом будет принято решение о его виновности в обоих случаях, то за побои ему грозит штраф в размере 10 МРП или арест до 10 суток, а за неповиновение штраф 15 МРП или 15 суток ареста.
Самое читаемое
- Пылающая деревня: село под Астаной охватила череда пожаров, но тушить их некому
- Движение по одной из трасс закрыли в ЗКО
- "Совесть моя чиста" - фейковое интервью Миттала распространяют в Сети
- Целовал и тянул на себя: в Алматы охранник домогался шестиклассницы
- Какими достижениями встречает свое 85-летие Кызылординская область