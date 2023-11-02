Избил возлюбленную и сбежал от полицейских: в Костанае наказали дебошира

Сотрудники полиции задержали правонарушителя. Ему предстоит понести ответственность за факт неповиновения законным требованиям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.

"В полицию обратилась женщина и сообщила о семейно-бытовом конфликте со своим сожителем, который в очередной раз устроил скандал прямо у нее на работе.

Приехавшие на место происшествия патрульные полицейские установили и задержали 37-летнего мужчину, которого после доставили к участковому инспектору полиции.

Участковый выяснил, что в ходе конфликта произошедшего накануне сожитель нанес телесные повреждения своей возлюбленной", - пишет издание.