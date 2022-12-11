Из-за взрыва газа частично обрушился частный дом в Караганде

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Три человека пострадали и один погиб в результате взрыва газового баллона в Караганде, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

Погибший - 70-летний мужчина. По данным ДЧС, взрыв с последующим горением в частном жилом доме произошёл из-за утечки газа. В результате обрушилась часть наружной стены дома. Двое пострадавших, включая восьмилетнего ребенка, с ожогами остаются в больнице.