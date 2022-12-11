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  • Из-за взрыва газа частично обрушился частный дом в Караганде
pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:36
177
Вчера, 23:36
177
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Из-за взрыва газа частично обрушился частный дом в Караганде

Три человека пострадали и один погиб в результате взрыва газового баллона в Караганде, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

Погибший - 70-летний мужчина. По данным ДЧС, взрыв с последующим горением в частном жилом доме произошёл из-за утечки газа. В результате обрушилась часть наружной стены дома. Двое пострадавших, включая восьмилетнего ребенка, с ожогами остаются в больнице.

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#взрыв #газ #дом #Караганда
BaigeNews.kz
Вчера, 23:36
177
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