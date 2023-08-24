Из-за угрозы взрыва оцеплено казино CashVille в Боровом

Департамент полиции области сообщает, что 24 августа в 09:49 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступила информация от сотрудника службы безопасности об угрозе взрыва в казино CashVille, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудники полиции оцепили территорию частного сектора и начали осмотр выезжающих транспортных средств.

На данный момент эвакуировано 393 человека.

Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. В настоящее время взрывотехниками проводится спецоперация по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов.

Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление личности подозреваемого лица.

Департамент полиции Акмолинской области предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность. В ведомстве горожан просят не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения.