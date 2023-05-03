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Из-за проблем с водой жители села в Акмолинской области просят объявить режим ЧС
Режим ЧС просят объявить жители Егиндыкольского района Акмолинской области из-за отсутствия воды. На протяжении последних тридцати лет услугу здесь дают с перебоями. Иногда люди не видят воду месяцами. Местные власти говорят проблема в устаревшем водопроводе, который построили больше полувека назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "AstanaTV".
Отсутствие воды стало ужасной, но привычной реальностью для жителей Егиндыколя. Районный центр находится в 300 километрах от Кокшетау и в 170 километрах от столицы. Местные жители уверяют, что живительной влаги у них не бывает иногда месяцами. А если она и появляется, то качество оставляет желать лучшего.
"В день подаётся вода на час-два. Но при этом, выдаётся с перебоями. Также она очень низкого качества. В воде можно найти песок и другие осадки. Теперь в последние пять лет проблема перешла все границы. У нас вода вообще не выдаётся, выдавалась лишь один раз недавно", - рассказал местный житель Темирболат Таскынбай.
Из-за отсутствия воды сельчане не могут заниматься ни животноводством, ни земледелием. Это уже привело к тому, что люди стали массово уезжать из этих мест. Те, кто остался, возят воду из других сёл или берут из местного котлована.
Основная проблема, из-за которой люди не дополучают воду, заключается в Нуринском водопроводе, который снабжает Коргальжинский, Егиндыкольский и Атбасарский районы. Трубы старые, а потому случаются прорывы, говорят специалисты.
Проблема настолько замучила местных жителей, что они создали общественное объединение. Теперь уже от его лица просят ввести в Егиндыкольском районе режим ЧС. По их мнению, только так можно ускорить решение проблемы.
Аким Егиндыкольского района согласен с требованиями сельчан. Осталось определиться с масштабами режима ЧС.
"У нас три района, которые закреплены в этой проблеме. Коргалжынский район – 100 процентов, Егиндыкольский район и Атбасарский район, село Ладыженка. Вопрос только в том, как мы будем объявлять, или область, или район", – сообщил аким Егиндыкольского района Ерлан Мухамедин.
Проектно-сметная документация ремонта водопроводной магистрали уже готова, рассказали представители Нуринского водопровода. Теперь они планируют провести конкурс, в котором определятся с подрядной организацией. Она займётся ремонтом труб. Правда, не понятно сколько времени уйдёт на эти работы.
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