Итоги работы в сфере сельского хозяйства подвели в правительстве Казахстана

О продовольственной безопасности и развитии АПК, новых производствах и поддержке сельхозтоваропроизводителей рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.

За 11 месяцев 2023 объём валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 триллиона тенге. Собрано 16,6 миллиона тонн зерновых, 2,1 миллиона тонн масличных и пять миллионов кормовых культур. Собранного урожая с учётом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка.

Отрасль животноводства РК показывает стабильный рост. Объём производства продукции за 11 месяцев увеличился на 3,3% и составил 3,8 триллиона тенге.

Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (девять миллионов голов), овец и коз – на 4% (23,6 миллиона голов), лошадей – на 8,3% (четыре миллиона голов), верблюдов – на 5,3% (277,6 тысячи голов), а также птиц – на 9,5% (54 миллиона голов).

Объём производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 триллиона тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тысячи тонн), сыра и творога – на 9,3% (39,8 тысячи тонн), обработанного молока – на 3% (548,1 тысячи тонн), колбасных изделий – на 1,9% (61,4 тысячи тонн), растительного масла – на 1% (609,4 тысячи тонн).

Начата большая работа по тиражированию в регионах успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации.

На эти цели было выделено 100 миллиардов тенге, что позволит профинансировать строительство 65 товарно-молочных ферм и, как следствие, увеличить объемы производства молока не менее чем на 373 тысячи тонн. В 2024 году на реализацию программы планируется дополнительно направить 100 миллиардов тенге.

По поручению Главы государства начата масштабная реализация Программы повышения доходов сельского населения "Ауыл аманаты" путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В результате планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать порядка 18 тысяч новых рабочих мест. В целом на сегодня выдано 11,3 тысячи микрокредитов на сумму порядка 69,4 миллиарда тенге.

На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки.

Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 миллиона гектаров, а всего с начала 2022 года – уже 10 миллионов гектаров. Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.

Благодаря государственной поддержке увеличивается приток инвестиций в отрасль. С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 миллиарда тенге.

В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 миллиардов тенге.

Также в Костанайской области турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1 000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет четыре миллиарда тенге с последующим увеличением до 9,4 миллиарда тенге.

В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка три тысячи тонн томатов, огурцов и салата в год. Стоимость проекта – 7,2 миллиарда тенге.

В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 миллиарда тенге. Мощность фабрики составляет две тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.

В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 миллиарда тенге.

В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство зернохранилища на 12 тысяч тонн, стоимость проекта – 1,2 миллиарда тенге.

В Северо-Казахстанской области вышел на мощность – 15 000 тонн готовой продукции в год – крупнейший мясокомбинат региона ТОО "Emc agro". Общая сумма проекта – 11,5 миллиарда тенге.

В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 миллиардов тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания – 130 миллиардов тенге (рост на 9,5%).

На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.

Проведено реформирование системы субсидирования. Во все правила внесены точечные изменения на основе рекомендаций Антикоррупционной службы, направленные на снижение коррупционных рисков.

Введена Единая государственная информационная система субсидирования – бесплатная для фермеров и интегрированная со всеми госбазами данных. В рамках нее также внедрены "листы ожидания" для обеспечения доступа мелких и средних хозяйств к субсидиям.

Впервые в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. В конце декабря в Туркестанской области начались выплаты субсидий фермерским теплицам.

Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.

По линии АО "НУХ "Байтерек" на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 миллиарда тенге, в том числе через АО "Аграрная кредитная корпорация" 318,6 миллиарда тенге и 143 миллиарда тенге через АО "КазАгроФинанс".

Учитывая сложные погодные условия в 2023 году, по поручению Главы государства Правительством принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров:

из резерва правительства выделено более 3,7 миллиарда тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области;

выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тысячи тонн по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рынка;

осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга "Байтерек" без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей;

установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных в размере 120 тысяч тенге за пшеницу третьего класса и 105 тысяч тенге за пшеницучетвёртого класса;

из резерва правительства выделены 31,3 миллиарда тенге, которые пойдут на прямой закуп 350 тысяч тонн пшеницы;

формируется семенной фонд в объеме порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы.

Таким образом, на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 триллиона тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года.