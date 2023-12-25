Итоги работы в сфере сельского хозяйства подвели в правительстве Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
О продовольственной безопасности и развитии АПК, новых производствах и поддержке сельхозтоваропроизводителей рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz.
За 11 месяцев 2023 объём валовой продукции сельского хозяйства составил 8,2 триллиона тенге. Собрано 16,6 миллиона тонн зерновых, 2,1 миллиона тонн масличных и пять миллионов кормовых культур. Собранного урожая с учётом переходящих остатков прошлого года достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка.
Отрасль животноводства РК показывает стабильный рост. Объём производства продукции за 11 месяцев увеличился на 3,3% и составил 3,8 триллиона тенге.
Выросла численность поголовья КРС на 2,9% (девять миллионов голов), овец и коз – на 4% (23,6 миллиона голов), лошадей – на 8,3% (четыре миллиона голов), верблюдов – на 5,3% (277,6 тысячи голов), а также птиц – на 9,5% (54 миллиона голов).
Объём производства продуктов питания вырос на 1,9% и составил 2,9 триллиона тенге. В частности, выпуск сливочного масла увеличился на 18,4% (28,7 тысячи тонн), сыра и творога – на 9,3% (39,8 тысячи тонн), обработанного молока – на 3% (548,1 тысячи тонн), колбасных изделий – на 1,9% (61,4 тысячи тонн), растительного масла – на 1% (609,4 тысячи тонн).
Начата большая работа по тиражированию в регионах успешного опыта Северо-Казахстанской области по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательские корпорации.
На эти цели было выделено 100 миллиардов тенге, что позволит профинансировать строительство 65 товарно-молочных ферм и, как следствие, увеличить объемы производства молока не менее чем на 373 тысячи тонн. В 2024 году на реализацию программы планируется дополнительно направить 100 миллиардов тенге.
По поручению Главы государства начата масштабная реализация Программы повышения доходов сельского населения "Ауыл аманаты" путем развития сельхозкооперации. В 2023 году на эти цели выделено 100 млрд тенге. В результате планируется выдать 17 тысяч микрокредитов, что позволит создать порядка 18 тысяч новых рабочих мест. В целом на сегодня выдано 11,3 тысячи микрокредитов на сумму порядка 69,4 миллиарда тенге.
На сегодняшний день в рамках проекта во всех областях страны создано более 400 сельхозкооперативов, объединяющих личные подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства, а также предприятия переработки.
Продолжается работа по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель. В 2023 году государству возвращено 4,6 миллиона гектаров, а всего с начала 2022 года – уже 10 миллионов гектаров. Учитывая актуальность вопроса нехватки пастбищ, возвращенные земли в приоритетном порядке направляются на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами.
Благодаря государственной поддержке увеличивается приток инвестиций в отрасль. С начала 2023 года в отечественном АПК запущено 207 инвестиционных проектов на 164,5 миллиарда тенге.
В Костанайской области заработало производство сухого кобыльего молока мощностью 40 тонн продукции в год. Общая стоимость проекта составила 10 миллиардов тенге.
Также в Костанайской области турецкая компания Arbel Bakliyat реализовала проект по переработке бобовых культур полного цикла производительностью до 1 000 тонн в сутки. Объем инвестиций на первом этапе составляет четыре миллиарда тенге с последующим увеличением до 9,4 миллиарда тенге.
В Северо-Казахстанской области запущена новая инновационная теплица 4-го поколения, где планируется собирать порядка три тысячи тонн томатов, огурцов и салата в год. Стоимость проекта – 7,2 миллиарда тенге.
В Акмолинской области совместно со швейцарским концерном Buhler реализован проект по производству овсяных безглютеновых хлопьев стоимостью более 2,5 миллиарда тенге. Мощность фабрики составляет две тонны продукции в час. Предприятие включает зоны приема, сушки, очистки и хранения сырья.
В Павлодарской области запущено овощехранилище на 10 000 тонн продукции, проект оценивается в 1,8 миллиарда тенге.
В Восточно-Казахстанской области завершилось строительство зернохранилища на 12 тысяч тонн, стоимость проекта – 1,2 миллиарда тенге.
В Северо-Казахстанской области вышел на мощность – 15 000 тонн готовой продукции в год – крупнейший мясокомбинат региона ТОО "Emc agro". Общая сумма проекта – 11,5 миллиарда тенге.
В целом по итогам 11 месяцев в сельское хозяйство республики привлечено 855 миллиардов тенге (на 11% больше уровня прошлого года), а в производство продуктов питания – 130 миллиардов тенге (рост на 9,5%).
- На субсидирование агропромышленного комплекса из всех источников выделено порядка 500 млрд тенге.
- Проведено реформирование системы субсидирования. Во все правила внесены точечные изменения на основе рекомендаций Антикоррупционной службы, направленные на снижение коррупционных рисков.
- Введена Единая государственная информационная система субсидирования – бесплатная для фермеров и интегрированная со всеми госбазами данных. В рамках нее также внедрены "листы ожидания" для обеспечения доступа мелких и средних хозяйств к субсидиям.
- Впервые в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам претендовать на субсидирование расходов на электроэнергию, газ и уголь при выращивании овощей в закрытом грунте в период межсезонья. В конце декабря в Туркестанской области начались выплаты субсидий фермерским теплицам.
Благодаря формированию запасов овощей в стабфондах, подписанию меморандумов с производителями и мерам господдержки удалось стабилизировать рост цен на социально значимые продукты питания. По итогам 11 месяцев уровень продуктовой инфляции составил 7,5%.
По линии АО "НУХ "Байтерек" на кредитование субъектов АПК направлено 461,6 миллиарда тенге, в том числе через АО "Аграрная кредитная корпорация" 318,6 миллиарда тенге и 143 миллиарда тенге через АО "КазАгроФинанс".
Учитывая сложные погодные условия в 2023 году, по поручению Главы государства Правительством принят ряд мер по оказанию дополнительной поддержки отечественных фермеров:
- из резерва правительства выделено более 3,7 миллиарда тенге на возмещение ущерба фермерам, чьи угодья пострадали от засухи в Жамбылской области;
- выделено льготное дизельное топливо для сушки зерна в объеме 62,5 тысячи тонн по цене 250 тенге за литр, что на 15% ниже рынка;
- осуществляется пролонгация кредитов и займов финансовыми институтами холдинга "Байтерек" без применения штрафных санкций в отношении товаропроизводителей;
- установлены справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных в размере 120 тысяч тенге за пшеницу третьего класса и 105 тысяч тенге за пшеницучетвёртого класса;
- из резерва правительства выделены 31,3 миллиарда тенге, которые пойдут на прямой закуп 350 тысяч тонн пшеницы;
- формируется семенной фонд в объеме порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы.
Таким образом, на развитие и поддержку отрасли сельского хозяйства в 2023 году государством было направлено порядка 1,2 триллиона тенге. В целом принятые меры улучшат финансовое состояние аграриев и позволят им своевременно подготовиться к посевной кампании 2024 года.