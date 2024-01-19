Итальянский холдинг запустит в Казахстане проекты в сфере АПК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Риме принял главного исполнительного директора Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга перспективы реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе Казахстана.

Токаев подчеркнул, что наша страна входит в число лидеров по выращиванию пшеницы. Как отметил глава государства, Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и в то же время планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.

В свою очередь Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалистов и трансферту технологий.

Глава государства выразил готовность оказать всестороннюю поддержку со стороны правительства.

Кроме того, итальянской компании было предложено рассмотреть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства.