Итальянский холдинг запустит в Казахстане проекты в сфере АПК
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Риме принял главного исполнительного директора Bonifiche Ferraresi Федерико Веккьони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент обсудил с руководителем известного итальянского сельскохозяйственного холдинга перспективы реализации инвестиционных проектов в аграрном секторе Казахстана.
Токаев подчеркнул, что наша страна входит в число лидеров по выращиванию пшеницы. Как отметил глава государства, Казахстан является одним из главных поставщиков пшеницы в Италию и в то же время планирует увеличить долю переработки зерна внутри страны.
В свою очередь Федерико Веккьони сообщил о планах компании реализовать проекты по выращиванию зерновых культур с использованием итальянских технологий и дальнейшей глубокой переработке в Казахстане, а также по подготовке специалистов и трансферту технологий.
Глава государства выразил готовность оказать всестороннюю поддержку со стороны правительства.
Кроме того, итальянской компании было предложено рассмотреть возможности реализации совместных проектов по развитию интенсивного садоводства и семеноводства.
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