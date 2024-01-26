IT-услуги на 280 млн долларов экспортировали казахстанские стартаперы в 2023 году
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В 85 стран мира экспортировали IT-услуги участники технопарка Astana Hub в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
Объем IT-экспорта участниками технопарка достиг $282,4 млн, привлечено инвестиций на сумму ₸57,6 млрд, совокупный доход составил ₸400,3 млрд, а количество созданных рабочих мест превысило 25 тысяч.
"Наши участники увеличили экспорт IT-услуг на 84,3% по сравнению с 2022 годом, охватив 85 стран мира. В топе - США, Россия, Мексика, Кипр, Сингапур и Великобритания. Экспортный потенциал стартапов значительно увеличился благодаря акселерационным программам, в том числе успешному сотрудничеству с мировыми лидерами, такими как Google for Startups и Draper Startup House, а также запуску Silkroad Innovation Hub - площадки для IT-стартапов Центральной Евразии в Кремниевой долине.
В 14 областях Казахстана успешно открыты региональные IT-хабы, и еще 7 – в планах на этот год", - рассказал СЕО Astana Hub Магжан Мадиев.
С целью утверждения Казахстана в качестве ведущего цифрового центра Центральной Евразии, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу увеличить объем IT-экспорта до $1 млрд к 2026 году, подготовить 100 тысяч квалифицированных IT-специалистов и расширить опыт Astana Hub в регионах страны.
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