"Иртыш — река дружбы": в области Абай проходит неделя "Мөлдір бұлақ"

Неделя "Мөлдір бұлақ" республиканской акции "Таза Қазақстан", которая проходит по инициативе Главы государства в поселке Шульбинск района Жаңасемей области Абай, началась с акции "Иртыш – река дружбы", передаёт BaigeNews.kz.

С участием руководства района, жителей поселка, неправительственных организаций, национальных центров, молодежи, выпускников школ, сотрудников учреждений, интеллигенции был проведен субботник по улицам поселка и набережной реки Иртыш.

Член Совета аксакалов поселка Шульбинск Бейсен Лепсибаев поблагодарил собравшихся и сказал, что инициатива на благо страны не должна стать разовой акцией.

"Цель проведения акции "Таза Қазақстан" — формирование бережного отношения к природе, регулярное проведение благоустройства населенных пунктов, озеленения. Это олицетворение наших национальных ценностей. Пусть дружба и взаимопонимание нашего народа под единым шаныраком продолжатся и мир в нашей стране всегда будет крепким, пусть всегда будет сплоченность, единство", — сказал ветеран труда.

В этот день участники акции высадили более 200 саженцев деревьев, очистили центральные улицы и организовали экологическую уборку набережной реки Иртыш. Активное участие в акции приняли более 300 человек. С помощью спецтехники вывезено около 5 тонн мусора.

"Неделя "Мөлдір бұлақ" проходит в нашем районе. Эта неделя - часть акции "Таза Қазақстан", и все мы решили тоже принять в ней участие. Мы работаем не только на уборке улиц и территорий, но и помогаем пожилым подаем пример молодежи", — сказала член Молодежного совета Айнур Сатыбалдинова.

Инициативу, предложенную Главой государства, молодёжь района Жаңасемей адресовала молодежи Бородулихинского района и призвала бережно относиться к природе.

Всего в области имеется 1 068 водотоков и рек, 55 озер, а также 95 гидротехнических сооружений.