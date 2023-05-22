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Ипотека для молодёжи стартует в Астане
В Астане скоро начнётся приём заявок по жилищной программе для молодёжи "Елорда жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz. Это совместный проект акимата столицы и Отбасы банка. На кредитование они выделяют по 1,5 миллиарда тенге. Предполагается прокредитовать порядка 200 человек.
Заявки будут принимать на сайте qatysu.zhilfond.kz с 9:00 30 мая до 23:59 6 июня. Для авторизации нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Условия ипотеки
- Ставка - 5 процентов.
- Первоначальный взнос - 10 процентов, можно воспользоваться жилищным сертификатом.
- Депозит в Отбасы банке.
- Максимальная сумма займа - до 18 миллионов тенге. Если жильё стоит дороже, разницу участник платит сам.
- Можно купить жильё на первичном, в том числе долевое при наличии гарантии АО "Казахстанская жилищная компания", а также вторичном рынке: квартиру, дом с земельным участком.
- Срок кредита - до 25 лет.
Требования к участникам
- Возраст не более 35 лет включительно на момент подачи заявки.
- Непрерывная постоянная регистрация в Астане за последний год.
- Отсутствие у участника и членов его семьи за последние 5 лет жилья на праве собственности на всей территории РК, в том числе арендного с правом выкупа (члены семьи: супруг(-а) и дети участника, родители к ним не относятся).
- Стаж официальной работы в выбранной сфере в Астане не менее одного последнего года, подтверждаемый выпиской с пенсионного счёта.
- Доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 6 прожиточных минимумов, или 243 402 тенге. Такая сумма должна оставаться после вычета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений. Один прожиточный минимум в 2023 году составляет 40 567 тенге.
- В программе может участвовать только один из супругов.
Кто может участвовать
- учителя;
- врачи;
- журналисты,
- работники культуры и спорта;
- преподаватели вузов и научные сотрудники;
- представители социальной сферы;
- сотрудники коммунальных предприятий;
- департамент полиции, ДЧС;
- стоящие в очереди на жильё в Астане по категории "дети-сироты".
После окончания приёма заявок начнётся формирование списка потенциальных заёмщиков. Их будет отбирать городской акимат по балльной системе.
Что учитывают баллы
Cтаж работы:
- полный один год стажа работы в выбранной сфере — 5 баллов;
- за неполный год стажа работы в выбранной сфере — 3 балла;
Наличие у заявителя или одного из супругов или их детей инвалидности I, II, III группы — 10 баллов. Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого инвалида.
После формирования списка его участники получат направление на кредитование в Отбасы банке.
Напомним, до 31 мая идёт приём заявок по аналогичной программе в Алматы, которая называется "Алматы жастары". Её бюджет в этом году составляет 20 миллиардов тенге: 17 миллиардов выделил акимат города, 3 миллиард - Отбасы банк. Прокредитуют 1 100 человек.
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