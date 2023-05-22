Ипотека для молодёжи стартует в Астане

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В Астане скоро начнётся приём заявок по жилищной программе для молодёжи "Елорда жастары", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz. Это совместный проект акимата столицы и Отбасы банка. На кредитование они выделяют по 1,5 миллиарда тенге. Предполагается прокредитовать порядка 200 человек.

Заявки будут принимать на сайте qatysu.zhilfond.kz с 9:00 30 мая до 23:59 6 июня. Для авторизации нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Условия ипотеки

Ставка - 5 процентов.

Первоначальный взнос - 10 процентов, можно воспользоваться жилищным сертификатом.

Депозит в Отбасы банке.

Максимальная сумма займа - до 18 миллионов тенге. Если жильё стоит дороже, разницу участник платит сам.

Можно купить жильё на первичном, в том числе долевое при наличии гарантии АО "Казахстанская жилищная компания", а также вторичном рынке: квартиру, дом с земельным участком.

Срок кредита - до 25 лет.

Требования к участникам

Возраст не более 35 лет включительно на момент подачи заявки.

Непрерывная постоянная регистрация в Астане за последний год.

Отсутствие у участника и членов его семьи за последние 5 лет жилья на праве собственности на всей территории РК, в том числе арендного с правом выкупа (члены семьи: супруг(-а) и дети участника, родители к ним не относятся).

Стаж официальной работы в выбранной сфере в Астане не менее одного последнего года, подтверждаемый выпиской с пенсионного счёта.

Доход за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 6 прожиточных минимумов, или 243 402 тенге. Такая сумма должна оставаться после вычета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений. Один прожиточный минимум в 2023 году составляет 40 567 тенге.

В программе может участвовать только один из супругов.

Кто может участвовать

учителя;

врачи;

журналисты,

работники культуры и спорта;

преподаватели вузов и научные сотрудники;

представители социальной сферы;

сотрудники коммунальных предприятий;

департамент полиции, ДЧС;

стоящие в очереди на жильё в Астане по категории "дети-сироты".

После окончания приёма заявок начнётся формирование списка потенциальных заёмщиков. Их будет отбирать городской акимат по балльной системе.

Что учитывают баллы

Cтаж работы:

полный один год стажа работы в выбранной сфере — 5 баллов;

за неполный год стажа работы в выбранной сфере — 3 балла;

Наличие у заявителя или одного из супругов или их детей инвалидности I, II, III группы — 10 баллов. Если инвалидность имеется у нескольких членов семьи, баллы начисляются на каждого инвалида.

После формирования списка его участники получат направление на кредитование в Отбасы банке.

Напомним, до 31 мая идёт приём заявок по аналогичной программе в Алматы, которая называется "Алматы жастары". Её бюджет в этом году составляет 20 миллиардов тенге: 17 миллиардов выделил акимат города, 3 миллиард - Отбасы банк. Прокредитуют 1 100 человек.