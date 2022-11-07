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"Инженерные сети города Актау изношены на 75%" - Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана раскритиковал качество коммунальных услуг в Мангистауской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Он заявил, что на сегодняшний день инженерные сети города Актау изношены на 75%.
Глава государства поручил правительству выделить необходимые средства на реконструкцию инженерных сетей областного центра.
"Отдельно хочу остановиться на вопросе застройки Актау. Мы ставим задачу развивать Актау как один из главных центров туризма нашей страны. Поэтому архитектурный облик города, лежащего на берегу моря, должен быть привлекательным и современным. Необходимо решить проблему ветхих домов в областном центре. Здесь их насчитывается 280. Поручаю правительству разработать специальную программу по модернизации жилья в городе Актау", - сказал Токаев.
Особого внимания, по словам президента, требует комплексное развитие Жанаозена. На решение его проблем выделено свыше 580 миллиардов тенге. Для города это значительные средства, которые нужно грамотно использовать, отметил он.
"В целом, принимаемые акиматом области меры по развитию Жанаозена должны быть последовательны и доведены до конца, нельзя затягивать с реализацией социально значимых проектов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
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