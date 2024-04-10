Инвалидность и получение АСП автоматически продлят тем, кто пострадал от паводков

Казахстанцам, пострадавшим от паводков, автоматически продлят назначение адресной социальной помощи и сроки инвалидности. Об этом сообщил официальный представитель министерства труда и социальной защиты населения Мадияр Уакпаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Всем действующим получателям адресной социальной помощи из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будет продлено её назначение во II квартале, без их обращения в госинстанции", - проинформировал Уакпаев на брифинге республиканского информационного штаба.

Он уточнил, что граждане, впервые обращающиеся за назначением помощи, могут подать заявления через Портал электронного правительства.

Также отмечено, что казахстанцам, имеющим инвалидность со сроком переосвидетельствования во II квартале, из районов и городов, в которых объявлен режим ЧС, автоматически будут продлены сроки инвалидности, степени утраты общей трудоспособности, степени утраты профессиональной трудоспособности и индивидуальные программы реабилитации до завершения режима ЧС. При этом месяц окончания действия режима ЧС будет засчитываться полностью.

Выплата государственных пособий будет осуществляться по ранее установленной группе инвалидности.

Автоматическая пролонгация позволит своевременно оказать государственную поддержку семьям-получателям АСП и лицам с инвалидностью из регионов, пострадавших от паводков.