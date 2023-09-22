Интерпол поможет Казахстану в поиске активов, выведенных за рубеж

Представители Генпрокуратуры Казахстана встретились с сотрудниками Интерпола в Лионе и договорились об использовании возможностей организации в поиске активов, выведенных за пределы РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола – заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Кавана и директором Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни. Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретённых активов, выведенных за пределы Казахстана", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

Интерпол - крупнейшая в мире правоохранительная организация, в состав которой входят 195 стран.