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Интерпол поможет Казахстану в поиске активов, выведенных за рубеж

22 Сентября, 20:54
АВТОР
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пресс-служба Генпрокуратуры РК 22 Сентября, 20:54
22 Сентября, 20:54
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Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

Представители Генпрокуратуры Казахстана встретились с сотрудниками Интерпола в Лионе и договорились об использовании возможностей организации в поиске активов, выведенных за пределы РК, передаёт BaigeNews.kz

"В рамках визита проведена встреча с исполнительным директором полицейской службы Интерпола – заместителем генерального секретаря Интерпола Стивеном Кавана и директором Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни. Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретённых активов, выведенных за пределы Казахстана", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

Интерпол - крупнейшая в мире правоохранительная организация, в состав которой входят 195 стран. 

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