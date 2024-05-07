Cоциальная сеть Instagram представила новую функцию Reveal, которая позволяет пользователям публиковать размытые Stories, которые могут быть просмотрены только после получения разрешения через Direct, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

Для активации этой функции необходимо нажать на иконку стикеров в верхней части интерфейса и выбрать соответствующий фильтр.

Механизм работы этой функции ещё не очень понятен. Например, сообщается, что пользователям не придётся одобрять каждый запрос на разблокировку истории в Direct, хотя описание опции именно это и предполагает.

Кроме функции Reveal, платформа также представила несколько других новых возможностей. Например, функция "Добавить свою музыку для Stories" позволит пользователям делиться своими любимыми песнями, соответствующими их настроению.

Функция "Рамки" преобразует добавляемые в Stories снимки в фотографии в стиле Polaroid, скрывая изображение от подписчиков. Чтобы увидеть фотографию, необходимо будет встряхнуть телефон или нажать на кнопку.