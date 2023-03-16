Иностранцам запретили владеть сельхозземлями в Казахстане

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В казахстанский Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, которые ужесточают ответственность за нарушение земельного законодательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

Поправки содержат нормы по установлению ранее не предусмотренной ответственности сотрудников акиматов за нарушение требований земельного законодательства. В частности, запрещается предоставлять право частной собственности и землепользования на земли сельхозназначения иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юрлицам РК с иностранным участием, международным организациям, научным центрам с зарубежным участием, а также кандасам, гражданам нашей страны, состоящим с ними в браке.

Также запрещается предоставлять право частной собственности и право землепользования на пастбищные земли с обозначением внешних и внутренних границ и площадей пастбищ, необходимых для удовлетворения нужд населения для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья, в зависимости от местных условий и особенностей.

Кроме того, запрещается предоставлять гражданам и негосударственным юридическим лицам в частную собственность и землепользование участки, используемые и предназначенные для нужд населения, в том числе занятых сенокосными угодьями в пределах границ городов областного и районного значений, посёлков или сельских населённых пунктов.

Также землепользователи будут обязаны уведомить уполномоченный орган о заключении сделки по отчуждению права на земли сельскохозяйственного назначения с другим землепользователем.

Ответственность также предусмотрена за нарушение плодородного слоя почвы не только по её продаже или передаче другому лицу, но и за уничтожение или незаконное снятие плодородного слоя почвы.