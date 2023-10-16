Иностранца с особо крупной партией наркотиков задержали в области Абай

35-летнего гражданина Узбекистана с особо крупной партией синтетических наркотиков задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности департамента полиции при координации прокуратуры области Абай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска по месту проживания иностранца обнаружено два пакета с запрещённым веществом, весы, изолента и пакеты.

"Установлено, что житель соседней страны планировал реализовать на территории областного центра синтетические наркотики через закладки. Согласно заключению экспертизы, представленное на исследование вещество является 71,49 грамма мефедрона и 81,67 грамма альфа-PVP. Общий вес наркотических средств составил – 153,16 грамма", - уточнили в полиции.

Так, полицейские региона предотвратили поставку 1 500 разовых доз наркотиков, стоимость которых на чёрном рынке составила бы четыре миллиона тенге.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК - “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта”.

Оперативники устанавливают иные каналы поставки наркотиков в область Абай. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.