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  • Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков
pixabay.com Сегодня, 11:12
177
Фото: pixabay.com

Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков

На семь лет осудили гражданина Узбекистана, который контрабандой перевозил наркотические средства через пограничный контрольно-пропускной пункт "Жибек жолы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Мужчина пытался провезти незаконно хранившиеся наркотические средства 27 граммов "гашиша" и пять граммов "марихуаны", но был задержан сотрудниками Сарыагашского районного отдела полиции при переходе из Казахстана в Узбекистан. 

"Как выяснилось, подозреваемый спрятал бумажные свёртки с наркотиками в брюках и одежде. Их заметили пограничники при проверке и вызвали полицейских для выяснения всех обстоятельств. Стражи порядка изъяли обнаруженные вещественные доказательства и зарегистрировали данный факт по статье 286 УК РК - "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено" и статье 296 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта", - говорится в сообщении.

В итоге Сарыагашский районный суд признал 50-летнего узбекистанца виновным по двум статьям и приговорил к семи годам лишения свободы. 

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#контрабанда #наркотики #задержание
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:12
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