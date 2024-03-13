Инициативы, озвученные в ходе Национального курултая стали основой для общественных реформ - эксперт

Исполнительный директор по вопросам обеспечения Института парламентаризма при Управлении делами Президента Жанар Тулиндинова, рассказала какую работу проделал Национальный курултай за год, передает BaigeNews.kz.

Политолог напомнила, что работа площадки сконцентрирована на выработке предложений по укреплению и продвижению общих ценностей. То есть, в отличие от других консультативно-совещательных органов, здесь акцент сделан на общественно-политической повестке и социально-гуманитарном направлении. Жанар Тулиндинова отметила, что многие инициативы озвученные Главой государства на заседаниях курултая несут конкретный и предметный характер.

"На втором заседании Глава государства отметил в качестве проблем, подрывающих здоровье нации и психическое благополучие молодежи лудоманию или пагубное пристрастие к азартным играм, синтетические наркотики, а также вейпы и различные виды электронных сигарет. В течение года депутатами и государственными органами были инициированы законопроекты, направленные на борьбу с этими явлениями", - привела пример эксперт.

А уже в минувшем январе были приняты поправки в законодательство, которые ввели полный запрет на ввоз, производство и продажу вейпов в Казахстане. Этот документ предусматривает уголовную ответственность для нарушителей. Также в настоящий момент Мажилисом рассматривается законопроект по борьбе с лудоманией. Это еще раз доказывает, что главной целью Национального курултая является выработка идей и шагов по развитию общественной консолидации. Сейчас важно объединять все усилия для успешной трансформации общества и страны.

"Таким образом, инициативы, высказываемые на курултае, становятся основой для общественных реформ и законодательных инициатив, направленных на решение острых социальных проблем", - подчеркнула Жанар Тулиндинова.

Политолог отметила, что в отличие от Национального совета общественного доверия, в состав курултая помимо экспертов и общественных деятелей, вошли представители регионов. Так принцип национального диалога, в котором общественная мысль представлена и в территориальном разрезе, реализуется на практике.

"Также важно, что в Национальном курултае состоят представители медицины, образования, науки, спорта, культуры и медиа. А работа поделена на четыре секции - "Азаматтық қоғам", "Мәдениет. Өнер. Руханият", "Білім және ғылым", "Әлеуметтік-экономикалық және аймақтық даму", - подчеркнула эксперт.

Это позволяет курултаю вырабатывать прикладные рекомендации в конкретных отраслях экономики и сферах казахстанского общества. Тем самым образуется корреляция между "большой идеологией" и инициативами "на земле" - региональными и отраслевыми.

"Полагаю, что проект курултая целесообразно было бы развивать в направлении все большей специализации работы секций, выработки конкретных предложений, в том числе законодательных. Также можно было приветствовать усиление образовательного и просветительского направления работы органа и реализации проектов, адресованных молодежи и школьникам", - подчеркнула Жанар Тулиндинова.

Отметим, что в Национальный курултай вошли видные и опытные эксперты по вопросам развития науки, образования, медицины, культуры, спорта, СМИ, а также представители неправительственных организаций по вопросам трудовых отношений, защиты прав человека.