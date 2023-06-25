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Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции
В социальных сетях распространилось видео, на котором группа неизвестных осуществляла охрану территории рынка. Полиция мегаполиса прокомментировала ситуацию. Инцидент, по данным полиции, произошел 21 июня, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляют свои права по охране территории рынка", - сообщили в ДП мегаполиса.
Данный факт, ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по статье "Самоуправство".
В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка "Алтын Орда".
В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон.
Нарушения общественного порядка не допущено.
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