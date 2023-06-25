Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции

Фото: пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В социальных сетях распространилось видео, на котором группа неизвестных осуществляла охрану территории рынка. Полиция мегаполиса прокомментировала ситуацию. Инцидент, по данным полиции, произошел 21 июня, - передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

"В ходе мониторинга социальных сетей установлено, что группа неизвестных лиц, незаконно осуществляют свои права по охране территории рынка", - сообщили в ДП мегаполиса.

Данный факт, ранее зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по статье "Самоуправство".

В настоящее время установлено, что у агентств имеются договоры на оказание охранных услуг на территории рынка "Алтын Орда".

В этой связи, следствием проводится соответствующая проверка, изучаются имеющиеся договоры и иные правоустанавливающие документы заинтересованных сторон.

Нарушения общественного порядка не допущено.