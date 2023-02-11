Индекс развития молодёжи введут в Казахстане

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В Правительстве РК рассмотрели проекты концепций молодежной политики и развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Об этом говорили на совещании под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали сообщил, что проект Концепции молодежной политики включает шесть направлений, 10 целевых индикаторов и 72 мероприятия. Одним из основных новшеств станет внедрение Индекса развития молодежи, который позволит оценивать эффективность акиматов по работе с молодежью и решению их проблем.

"Мы нацелены к 2029 году повысить уровень информированности молодежи о мерах господдержки до 90 процентов, вовлеченности в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы до 32 процентов", — уточнил Дархан Кыдырали.

Проект Концепции также предусматривает увеличение доли молодых предпринимателей — до 30 процентов, трудоустроенных молодых людей из числа обратившихся в центры занятости населения — до 61 процента.

К 2029 году планируется обеспечить занятостью 2,3 миллиона молодых людей, из них миллион — сельских жителей. В то же время цифровой грамотности будут обучены 1,5 миллиона молодых казахстанцев, проживающих в сельской местности.