Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоили школе в Астане

В канун Дня защитника Отечества и 79-ой годовщины Победы школе №44 присвоили имя Рахимжана Кошкарбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат столицы.

В торжественном мероприятии приняли участие представители министерства обороны, Управления образования Астаны, ветераны Вооружённых сил, Афганской войны, руководители школ, учащиеся и родственники Рахимжана Кошкарбаева.

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Тлеухан Басхожаев напомнил, что в этом году исполняется 100 лет Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову и Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя над рейхстагом.

"Мероприятие проводится в рамках комплексного плана, утверждённого правительством. Оно направлено на увековечивание имени достойного сына казахского народа, являющегося примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества. Носить имя прославленного героя почётно и ответственно", – подчеркнул он.

Важным событием для школы и её учеников стало открытие мемориальной доски и класса начальный военно-технологической подготовки имени народного героя.

"Мы рады, что имя нашего дяди присвоили школе, и его подвиг никогда не забудется. При жизни он не хотел рассказывать о войне и всегда желал только мира. Пусть так и будет всегда, и наш бирюзовый флаг гордо реет в небе", – пожелала внучатая племянница Рахимжана Кошкарбаева Маржан Нурмагамбетова.

В завершение мероприятия рота почётного караула показала дефиле с оружием, а школьники сыграли сценки, связанные с подвигом героям войны Рахимжана Кошкарбаева.