Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов

В Казахстане наблюдается увеличение роста импорта и снижение экспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен".

В январе этого года Казахстан импортировал товаров на 48,5 процента больше, чем за январь 2022 года. В то же время экспорт снизился на 0,1 процента.

Внешнеторговый оборот за январь-февраль составил $20 853 млн, что выше на 13,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объясняется ростом импорта на 39,1 процента, экспорт же увеличился всего на 0,7 процента.

Импорт из стран СНГ упал на семь процентов до 2 789 миллионов долларов, в то время как из остальных стран мира увеличился на 82 процента до 5 843 миллионов долларов.

По данным КГД, самыми импортируемыми товарами за данный период являются: