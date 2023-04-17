  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов Сегодня, 11:57
243
Сегодня, 11:57
243

Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов

В Казахстане наблюдается увеличение роста импорта и снижение экспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитическую службу "Атамекен".

В январе этого года Казахстан импортировал товаров на 48,5 процента больше, чем за январь 2022 года. В то же время экспорт снизился на 0,1 процента. 

Внешнеторговый оборот за январь-февраль составил $20 853 млн, что выше на 13,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение объясняется ростом импорта на 39,1 процента, экспорт же увеличился всего на 0,7 процента. 

Импорт из стран СНГ упал на семь процентов до 2 789 миллионов долларов, в то время как из остальных стран мира увеличился на 82 процента до 5 843 миллионов долларов. 

По данным КГД, самыми импортируемыми товарами за данный период являются:

  • легковые автомобили - 424 миллиона долларов (рост в 3,5 раза);
  • одежда - 212  миллионов долларов (рост в 3,7 раза);
  • медикаменты 206 миллионов долларов (рост на восемь процентов);
  • машины для автообработки информации 175 миллионов долларов (снижение на семь процентов);
  • части и принадлежности к автомобилям 134 миллиона долларов (рост в два раза);
  • гигиенические и косметические средства 83 миллиона долларов (рост в два раза).
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:57
243
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх