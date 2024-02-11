Импорт СПГ в Европу вырастет до 175 млрд кубометров
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Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2024 году вырастет на 15% в этом году до исторического максимума в 128 млн тонн (174,5 млрд кубометров), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Montel.
По данным консалтинговой компании Icis, потребление природного газа в Европе стабилизируется. Общий спрос на газ в регионе вряд ли вернется к уровню, наблюдавшегося до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое впоследствии подскочило цены на газ до рекордно высокого уровня и побудило ЕС и Великобританию искать альтернативы газу из России, которая когда-то была крупнейшим поставщиком в Европу.
Европейские страны увеличили импорт СПГ из США и Катара, но некоторые продолжают принимать поставки из России. В отличие от нефти, СПГ и газ не входят в санкции ЕС против Москвы.
Icis заявила, что европейские цены на топливо "остаются слишком высокими по сравнению с другими регионами", чтобы спрос вернулся к уровням, существовавшим до 2022 года, даже несмотря на то, что эталонные цены на газ упали ниже 30 евро/МВтч, что значительно ниже пиковых значений выше 300 евро/МВтч, наблюдавшихся в 2022 году.
Мировой спрос на СПГ в 2024 году достигнет 423,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году, но рост мощностей останется ограниченным.
"Такой уровень импорта не будет удовлетворен предложением, что подчеркивает продолжающуюся напряженность на рынке, — заявили в Icis. - Учитывая продолжающееся снижение в Японии и Корее, но продолжающийся умеренный рост импорта СПГ в Китае, мы видим, что неограниченный мировой рынок испытывает дефицит предложения на ежегодной основе".
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