Импорт СПГ в Европу вырастет до 175 млрд кубометров

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2024 году вырастет на 15% в этом году до исторического максимума в 128 млн тонн (174,5 млрд кубометров), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал Montel.

По данным консалтинговой компании Icis, потребление природного газа в Европе стабилизируется. Общий спрос на газ в регионе вряд ли вернется к уровню, наблюдавшегося до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое впоследствии подскочило цены на газ до рекордно высокого уровня и побудило ЕС и Великобританию искать альтернативы газу из России, которая когда-то была крупнейшим поставщиком в Европу.

Европейские страны увеличили импорт СПГ из США и Катара, но некоторые продолжают принимать поставки из России. В отличие от нефти, СПГ и газ не входят в санкции ЕС против Москвы.

Icis заявила, что европейские цены на топливо "остаются слишком высокими по сравнению с другими регионами", чтобы спрос вернулся к уровням, существовавшим до 2022 года, даже несмотря на то, что эталонные цены на газ упали ниже 30 евро/МВтч, что значительно ниже пиковых значений выше 300 евро/МВтч, наблюдавшихся в 2022 году.

Мировой спрос на СПГ в 2024 году достигнет 423,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году, но рост мощностей останется ограниченным.