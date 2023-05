Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter

Владелец Twitter, мультимиллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в четверг, 11 мая, в микроблоге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.