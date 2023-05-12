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Илон Маск покинет пост генерального директора Twitter
Маск сообщил, что нашёл преемницу, которая сменит его на посту генерального директора компании. Она приступит к работе примерно через шесть недель.
Владелец Twitter, мультимиллиардер Илон Маск решил уйти с должности генерального директора этой компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в четверг, 11 мая, в микроблоге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.
Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023
My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.
Имя преемницы он не назвал, добавив, что она приступит к работе примерно через шесть недель.
Сам Илон Маск будет занимать должности председателя совета директоров и технического директора компании. Он продолжит курировать работу системных администраторов, следить за IT-продукцией и программным обеспечением.
До этого Маск провёл опрос. "Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса", - написал предприниматель. В итоге за его уход выступили 57,5 процента проголосовавших, против - 42,5 процента. В опросе участвовали 17,5 миллиона аккаунтов.
Отметим, что основатель компаний Tesla и SpaceX в этом году вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg. Состояние Маска, по данным агентства на 28 февраля, увеличилось до 187,1 миллиарда долларов на фоне роста акций компании Tesla.
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