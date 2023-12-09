Идеальное меню для мозга: что нужно есть, чтобы избежать слабоумия

Существует целый список продуктов, которые не только защитят от нейродегенеративных расстройств, но еще и укрепят память. Ученые решили составить из них полноценный ежедневный рацион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru.

С каждым годом число людей, которые страдают от деменции, увеличивается по всему миру. Причем заболевание стремительно молодеет. Раньше считалось, что от слабоумия страдают люди старше 60 лет. Сейчас же врачи диагностируют деменцию у тех, кому еще нет и сорока.

Одна из самых распространенных форм старческого слабоумия — это болезнь Альцгеймера. У человека происходит прогрессивное разрушение мозговых клеток. Точную причину этого пока установить не удалось. Исследования показали, что мозг людей с болезнью Альцгеймера испытывает дефицит ацетилхолина — важного нейротрансмиттера. Также было обнаружено, что в мозгу откладываются белки, которые и провоцируют гибель клеток.

Ученые из Гарвардского университета решили выяснить, какие продукты могут способствовать "укреплению" мозга, тем самым защищая орган от разрушения. Для этого эксперты проанализировали десятки научных работ коллег, а также специальную литературу, где делался упор на состав продуктов и то, как они влияют на нервную систему.

После анализа исследователи составили список. В нём самые полезные продукты для головного мозга:

ежевика и красный виноград;

кофе;

жирная рыба;

желтые, оранжевые, красные, фиолетовые и зеленые овощи и фрукты;

чеснок;

бобовые;

оливковое масло;

миндаль, фундук и грецкие орехи;

корица, имбирь, шафран, куркума;

крестоцветные овощи (капуста);

листовая зелень;

цельнозерновые продукты.

Самые вредные продукты для головного мозга — это сахар, колбасы, сосиски, фастфуд, чипсы и прочие соленые снеки, газировка, алкоголь, а также красное мясо в больших количествах (его рекомендуется есть не чаще 2-3 раз в неделю).

Однако на обычном списке ученые решили не останавливаться. Учитывая все полезные продукты, а также потребности организма в белках, жирах и углеводах, они составили меню для крепкой памяти и здоровья головного мозга.

Завтрак

На завтрак ученые рекомендуют есть омлет с красным болгарским перцем, шпинатом и помидорами. Можно добавить приправы — куркуму или шафран. Из напитков лучше всего отдать предпочтение черному кофе без добавок — и взбодритесь, и поможете мозгу работать лучше.

Через несколько часов можно перекусить натуральным греческим йогуртом, добавив туда горсточку ягод или орехов.

Обед

На обед лучше всего есть жирную рыбу: она отлично насыщает, не вредит фигуре, а также является прекрасным источником полезных витаминов и минералов. На гарнир могут быть бобовые или овощи — на ваше усмотрение. Не забывайте и про цельнозерновые продукты, например, про кусочек хлеба для сытости.

Также эксперты рекомендуют попробовать полезный и очень вкусный вальдорфский салат.

Для его приготовления понадобятся:

кислые яблоки;

виноград;

грецкий орех;

листовая зелень;

сельдерей.

Яблоки нарежьте соломкой, нашинкуйте зелень и сельдерей, добавьте виноград и орехи. Заправить можно лимонным соком или оливковым маслом. Некоторые добавляют в блюдо черный перец.

Ужин

Идеальное блюдо для ужина — это овощное карри. Для него можно использовать практически все, что найдется в холодильнике:

кабачки;

цветную капусту и брокколи;

морковь;

картофель;

спаржевую фасоль;

нут.

Карри достаточно острое, ведь туда добавляют по традиции смесь из перцев, так что будьте осторожны, если заказываете его в заведении. Смягчает жгучесть кокосовое молоко, которое добавляют под конец приготовления. Оно также придаст блюду приятный сливочный вкус.

Если вы готовите блюдо самостоятельно, то вместо острых приправ можно добавить корицу и имбирь. Также старайтесь, чтобы в блюде было больше помидоров и чеснока. А добавит сытости бурый рис.