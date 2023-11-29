Хор ветеранов отметил юбилей в Астане

15-летний юбилей народного хора ветеранов "Елорда" отметили концертом во Дворце школьников в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В 2008 году в столице при общественном объединении "Алаш аманаты" был создан ансамбль ветеранов, который в 2021 году получил звание народного хора "Елорда".

"В концерте приняли участие ветераны из всех районов Астаны. На концерте прошла презентация книги "Өнерді асқақтатқан "Елорда" халықтық хоры". Она про жизнь этих людей, наших ветеранов, про то, как они работали и за 15 лет стали народным хором. Только в этом году они побывали с гастролями в нескольких районах Акмолинской области, ВКО", - отметил председатель совета ветеранов Алматинского района Астаны Марат Мустафин.

На юбилейном концерте в исполнении хора прозвучали полюбившиеся всем песни.