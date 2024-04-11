Хлопок газа произошёл на заправке в Актюбинской области

Хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием кровли здания произошёл на заправочной станции в посёлке Уил Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В 22:00 пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации газового оборудования.