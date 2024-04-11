Хлопок газа произошёл на заправке в Актюбинской области
Вчера, 22:49
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Вчера, 22:49Вчера, 22:49
145Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com
Хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием кровли здания произошёл на заправочной станции в посёлке Уил Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В 22:00 пожар ликвидирован на площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
Предварительная причина пожара – нарушение эксплуатации газового оборудования.
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