Грузовик врезался в автобус в Актобе

Фото: polisia.kz

Несколько человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло напротив микрорайона Есет батыра.

37-летний водитель грузовика Shacman, не уступив дорогу, допустил столкновение с автобусом марки Yutong, перевозившим пассажиров по одному из городских маршрутов.

Водителю грузовой машины и пассажиру автобуса потребовалась помощь медиков.

В департаменте полиции Актюбинской области отметили, что с начала года в регионе зарегистрировано 13 ДТП с участием общественного транспорта, в результате 13 человек травмированы.

"Основной причиной ДТП является низкая транспортная дисциплина водителей", - сообщили в ДП.