Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4


polisia.kz Сегодня, 16:13
178
Фото: polisia.kz

Грузовик врезался в автобус в Актобе

Несколько человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

ДТП произошло напротив микрорайона Есет батыра.

37-летний водитель грузовика Shacman, не уступив дорогу, допустил столкновение с автобусом марки Yutong, перевозившим пассажиров по одному из городских маршрутов.

 

Водителю грузовой машины и пассажиру автобуса потребовалась помощь медиков.

В департаменте полиции Актюбинской области отметили, что с начала года в регионе зарегистрировано 13 ДТП с участием общественного транспорта, в результате 13 человек травмированы. 

"Основной причиной ДТП является низкая транспортная дисциплина водителей", - сообщили в ДП.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#дтп #авария #Актобе #автобус
Сегодня, 16:13
178
Журналист

Рекомендуем

Наверх