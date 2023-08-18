Гражданский форум по вопросам молодежной политики прошел в Шымкенте

Сегодня в Шымкенте прошел региональный гражданский форум "Вызовы времени и роль молодежи в изменениях. Молодежная политика в страновом и международном измерениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство информации и общественного развития РК.

"Формирование и развитие гражданского общества - одна из важнейших стратегических задач государственной политики. Особое внимание глава государства уделяет повышению роли неправительственных организаций и общественных объединений. В настоящее время в Шымкенте расширяется сфера деятельности институтов гражданского общества. Одним из аргументов является то, что в городе зарегистрировано более 550 неправительственных организаций", - сказал аким города Шымкент Мурат Айтенов, выступая на открытии форума.

В свою очередь, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали отметил, что в стране закладывается прочная законодательная основа для становления и укрепления гражданского общества.

"В соответствии с поручением Президента, законопроект "Об общественном контроле", направленный на повышение общественной активности граждан, обеспечение прозрачности государственных органов, квазигосударственного сектора, сейчас проходит обсуждение в Мажилисе, после чего поступит на рассмотрение Сената. Также сегодня на рассмотрение Сената представлен законопроект "Об Институте онлайн-петиций". Также в Мажилис был направлен проект, направленный на внесение изменений в закон "Об общественных объединениях", - сказал министр, добавив, что эти законодательные основы позволят институтам гражданского общества более активно участвовать в решении социальных проблем населения и модернизации общественно-политической системы.

На форуме выступили президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева, председатель Гражданского Альянса г. Шымкента Жумагали Билисбеков, руководитель общественного объединения "Жас ғалым-жастар" Амантай Толтебаев и другие.

Отметим, что предложения и инициативы, озвученные на региональном форуме, будут направлены на рассмотрение соответствующих государственных органов, а наиболее актуальные будут представлены в повестку дня Республиканского Гражданского форума, который состоится в октябре в Астане.