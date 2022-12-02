Гражданина Нигерии избили в Шымкенте

В полицию Шымкента за помощью обратился гражданин Нигерии, проживающий здесь. Он сообщил, что его избили несколько человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Об инциденте сначала написали на страничке shymkent_city17 в Инстаграме.

"Проживающий в Шымкенте гражданин Сомали по имени Абдулла рассказал, как 4 ноября этого года на него было совершено нападение. Группа ребят по заказу одного взрослого мужчины похитили его, вывезли в сторону кладбища и жестоко избили", - сообщил паблик.

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На информацию отреагировал Департамент полиции Шымкента.

"21 ноября в Абайское РУП поступило сообщение о том, что в тойхане "Нура" происходит драка. По прибытию полицейские установили, что конфликт произошел между гражданином Сомали и его знакомым, гражданином Казахстана. Для выяснения обстоятельств участников потасовки доставили в полицию. Однако иностранец отказался от каких-либо заявлений в отношении своего знакомого. А также указал, что не имеет никаких претензий и к своему продюссеру, гражданину Казахстана", - разъяснили в полиции.

Также в правоохранительных органах сообщили, что 20 ноября в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение из больницы. К ним с телесными повреждениями доставили гражданина Нигерии.