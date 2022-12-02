open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Гражданина Нигерии избили в Шымкенте Сегодня, 14:46
157
Сегодня, 14:46
157

Гражданина Нигерии избили в Шымкенте

В полицию Шымкента за помощью обратился гражданин Нигерии, проживающий здесь. Он сообщил, что его избили несколько человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Об инциденте сначала написали на страничке shymkent_city17 в Инстаграме.

"Проживающий в Шымкенте гражданин Сомали по имени Абдулла рассказал, как 4 ноября этого года на него было совершено нападение. Группа ребят по заказу одного взрослого мужчины похитили его, вывезли в сторону кладбища и жестоко избили", - сообщил паблик.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Шымкент 💞 Shymkent (@shymkent_city17)

На информацию отреагировал Департамент полиции Шымкента. 

"21 ноября в Абайское РУП  поступило сообщение о том, что в тойхане "Нура" происходит драка. По прибытию полицейские установили, что конфликт произошел между гражданином Сомали и его знакомым, гражданином Казахстана. Для выяснения обстоятельств участников потасовки доставили в полицию. Однако иностранец отказался от каких-либо заявлений в отношении своего знакомого. А также указал, что не имеет никаких претензий и к своему продюссеру, гражданину Казахстана", - разъяснили в полиции.

Также в правоохранительных органах сообщили, что 20 ноября в Аль-Фарабийское РУП поступило сообщение из больницы. К ним с телесными повреждениями доставили гражданина Нигерии.

"На место выехали сотрудники Аль-Фарабийского РУП. Установлено, что в кафе "Казына" неизвестный мужчина нанес пивной кружкой один удар в правую часть лица нигерийца. По подозрению в хулиганстве доставлен в полицию житель Тулькубасского района Туркестанской области. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#избиение #полиция #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:46
157
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх