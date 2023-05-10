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Госмонополию на изготовление документов на авто ввели в Казахстане
Мажилис на пленарном заседании принял поправки в законодательство по вопросам организации дорожного движения, согласно которым предусматривается создание государственной монополии на изготовление документов, предоставляющих право управлять транспортным средством, и номерных знаков для транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazpravda.kz.
Как отметила разработчик поправок депутат мажилиса Екатерина Смышляева, необходимость введения этой нормы продиктована "коллапсом", который создала частная компания, выигравшая тендер на изготовление водительских удостоверений и государственных номеров.
"Данная компания отказалась выполнять свои обязательства. Был коллапс, когда наши водители не могли получить соответствующие документы. Дело в том, что исторически так и было – частная компания уже была на рынке, но было очень много недовольства и публикаций в СМИ. Это частная компания и была монополией. То есть, это дорогостоящие бизнес и оборудование, которые дорожают с каждым годом. Поэтому на рынок выходила только одна компания, и ее обвиняли в аффилированности с МВД и так далее", - объяснила Смышляева.
Необходимость введения госмонополии в этой сфере депутат объяснила также тем, что процесс изготовления документов связан с с персональными данными и секретной информацией.
"Это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому мы считаем необходимым, что в данном случае в интересах безопасности государства и наших граждан, тем более что цена на такие документы будет всегда фиксирована – это госпошлина, там рыночной цены никогда не будет, исходя из этих соображений, мы настаиваем на том, чтобы данные виды документов также изготавливались в рамках госмонополии", - заключила Екатерина Смышляева.
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