Тонны гнилого лука нашли в горах близ Тараза
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В горах в нескольких километрах от Тараза обнаружили тонны испорченного репчатого лука, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области пропадает порядка 140 тысяч тонн репчатого лука. И крестьяне вынуждены бесплатно раздавать не совсем испорченную продукцию, чтобы не нести затраты по её утилизации. Фермеры признались, что придержали осенний урожай до весны, но цены упали сильнее.
Теперь природоохранная прокуратура ищет тех, кто привёз и выгрузил гнилой лук в горах. Очевидцы говорят, что в горах выбросили не меньше восьми "КамАЗов" лука.
"На выходных с семьёй выехали в горы за грибами, но, кроме грибов, нашли здесь кучу лука. Посмотрите, что здесь творится. Просто невозможно стоять рядом. Ужас, как воняет всё. Кто за этим должен следить? И это не одна куча, здесь таких много в горах", – отметил очевидец.
Чиновники считают, что у жамбылских аграриев просто не было шанса продать свой товар.
"В конце апреля в нашу страну ожидается завоз лука из соседних стран. Поэтому тот же Пакистан не хочет покупать продукцию у наших аграриев. На складах без морозильной камеры риск порчи товара, конечно, выше. И тут стоит отметить, что около 60% складов не имеют морозильной камеры", – сказал заместитель руководителя управления сельского хозяйства Жамбылской области Шакир Момынкулов.
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