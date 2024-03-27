Жамбылские фермеры бесплатно раздают лук, чтобы не обанкротиться

В Таразе крестьяне вынуждены бесплатно раздавать лук, чтобы не обанкротиться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В такой ситуации оказались десятки крестьян Жамбылской области. Они не смогли реализовать товар и сейчас стараются побыстрее раздать ещё не совсем испорченный урожай. Всё потому, что за каждый свой шаг, говорят люди, начиная от хранения продукции и заканчивая её утилизацией, приходится платить.

"Ну, если сейчас я бесплатно не буду выдавать, в течение месяца мне надо его вывозить. А вывоз его, ну, 250 сеток – это в районе 35 тысяч, мне сказали. А если ещё сейчас мусорки закроют, я его куда буду выкидывать? А если где-нибудь выкину, откуда буду деньги на штраф искать?" – говорит фермер.

В Жамбылской области пропадает порядка 140 тысяч тонн репчатого лука. Крестьяне признаются: придержали осенний урожай до весны, но цены упали сильнее – и лук, которого и так в избытке, стал никому не нужен.