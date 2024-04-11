Главу преступной группы контрабандистов экстрадировали в Казахстан из Азербайджана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
По информации ведомства, с 2016-2018 годы подозреваемый непосредственно руководил преступной группой, которая занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления, кроме того уклонялась от уплаты таможенных платежей и налогов.
"В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 4 миллиардов тенге.
После совершения преступлений он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Позже подозреваемый был установлен на территории Азербайджана", - говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о его выдаче.
"В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор города Актау.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - пояснили в Генпрокуратуре.
Самое читаемое
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Фото из ресторана, где умерла Салтанат Нукенова, показали в суде
- "Боялась, что он убьет её" — свидетель о жизни Нукеновой и Бишимбаева
- Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев
- Виновные в распространении фото присяжных по делу Бишимбаева будут наказаны