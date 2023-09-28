Главу филиала аграрной кредитной корпорации задержали за взятки

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта "Бизнеске жол" задержан руководитель областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по противодействию коррупции.

Его подозревают в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге.

"Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 гг", - говорится в сообщении антикора.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Петропавловск.