Главу филиала аграрной кредитной корпорации задержали за взятки
Сегодня, 17:49
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Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
175Фото: Baigenews.kz
Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области в рамках реализации проекта "Бизнеске жол" задержан руководитель областного филиала АО "Аграрная кредитная корпорация", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по противодействию коррупции.
Его подозревают в неоднократном получении взяток от сельхозтоваропроизводителей. Суммы взяток варьировались от 100 до 500 тысяч тенге.
"Эти денежные средства предназначались за положительное и беспрепятственное решение вопроса по выдаче кредитных займов, выделяемых в рамках Национального проекта по развитию агропромышленного комплекса РК на 2021-2025 гг", - говорится в сообщении антикора.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания г. Петропавловск.
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