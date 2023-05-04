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Сегодня, 00:10
301
301Фото: Sports.kz
Главную соперницу Елены Рыбакиной в 2023 году назвали лучшей теннисисткой мира
Девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари высказалась о грядущей сопернице по полуфиналу турнира ВТА в Мадриде Арине Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pressball.by.
Все мы знаем, что она находится в топ-форме. Прямо сейчас демонстрирует свой лучший теннис. Лучше нее сейчас не играет никто. Да, корт не самый ее любимый, однако Соболенко выигрывала этот турнир, действует очень уверенно.
"Верю, что смогу сыграть хорошо на таком покрытии, а как оно там все обернется... Когда мы играем друг с другом, события могут принимать самый неожиданный оборот", — цитирует сайт ВТА-тура.
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