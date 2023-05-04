Главную соперницу Елены Рыбакиной в 2023 году назвали лучшей теннисисткой мира

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Девятая ракетка мира гречанка Мария Саккари высказалась о грядущей сопернице по полуфиналу турнира ВТА в Мадриде Арине Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pressball.by.

Все мы знаем, что она находится в топ-форме. Прямо сейчас демонстрирует свой лучший теннис. Лучше нее сейчас не играет никто. Да, корт не самый ее любимый, однако Соболенко выигрывала этот турнир, действует очень уверенно.