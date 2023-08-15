Глава минторговли предложил Huawei инвестировать в IT-инфраструктуру в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в ходе рабочего визита в КНР предложил китайской компании Huawei инвестировать в IT-инфраструктуру в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В демонстрационном зале офиса компании Huawei казахстанской делегации представили цифровые решения и результаты внедрения AI в управление транспортом, инфраструктурой городов-миллионников, в процесс полного производственного цикла нефтяной промышленности цикла, от upstream до downstream, в добыче угля, горнорудной промышленности, в портовой инфраструктуре и других отраслях.

На встрече с исполнительным вице-президентом, президентом департамента по внешним коммуникациям Huawei Technologies Co. Ltd. Ван Цзянфэнем Серик Жумангарин обсудил последние тренды цифровизации и возможности сотрудничества для развития казахстанской цифровой экосистемы.

Со своей стороны Ван Цзянфэн выразил признательность за приезд казахстанской делегации в офис Huawei.

Представители компании презентовали свое видение цифрового развития Казахстана "Путь к Цифровому Казахстану и Евразийскому Хабу". В нем отмечено, что на сегодня 170 стран имеют цифровые стратегии. И каждый доллар, потраченный на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), увеличивает ВВП в развитых странах на $1,3, в развивающихся - на $4,4. В частности, в Китае развитие связи за 10 лет вывело цифровую экономику страны на второе место в мире.