Глава минторговли предложил Huawei инвестировать в IT-инфраструктуру в Казахстане
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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в ходе рабочего визита в КНР предложил китайской компании Huawei инвестировать в IT-инфраструктуру в Казахстане, передает BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
В демонстрационном зале офиса компании Huawei казахстанской делегации представили цифровые решения и результаты внедрения AI в управление транспортом, инфраструктурой городов-миллионников, в процесс полного производственного цикла нефтяной промышленности цикла, от upstream до downstream, в добыче угля, горнорудной промышленности, в портовой инфраструктуре и других отраслях.
На встрече с исполнительным вице-президентом, президентом департамента по внешним коммуникациям Huawei Technologies Co. Ltd. Ван Цзянфэнем Серик Жумангарин обсудил последние тренды цифровизации и возможности сотрудничества для развития казахстанской цифровой экосистемы.
Со своей стороны Ван Цзянфэн выразил признательность за приезд казахстанской делегации в офис Huawei.
Представители компании презентовали свое видение цифрового развития Казахстана "Путь к Цифровому Казахстану и Евразийскому Хабу". В нем отмечено, что на сегодня 170 стран имеют цифровые стратегии. И каждый доллар, потраченный на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), увеличивает ВВП в развитых странах на $1,3, в развивающихся - на $4,4. В частности, в Китае развитие связи за 10 лет вывело цифровую экономику страны на второе место в мире.
"Мы заинтересованы в возможности локализации производства технологий Huawei на территории Казахстана, это способствовало бы переносу знаний и опыта, а также стимулировало рост местной экономики. Мы открыты к любым предложениям со стороны Huawei по разработке и внедрению инновационных решений, способствующих развитию наших отраслей. Приглашаем Huawei рассмотреть возможности для внедрения инновационных решений в образовательные и медицинские сферы Казахстана, что поможет повысить качество услуг и уровень жизни наших граждан", — предложил Серик Жумангарин.
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