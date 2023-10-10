Глава Минфина РК обозначил причины неисполнения плана по налогам
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Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, почему Казахстан не исполнил план по налогам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Показатели исполнения государственных финансов по итогам девяти месяцев 2023 года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило 13,8 триллиона тенге или план исполнен на 97%. В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 триллиона тенге", - сообщил он.
По его словам, план исполнен на 89,3%.
"Неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счёт корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость на импорт, экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на сырую нефть и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Неисполнение плана по корпоративному подоходному налогу связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 292 крупным налогоплательщикам", - указал глава Минфина.
Причинами неисполнения плана по налогу на добавленную стоимость на импорт, по его словам, являются:
- снижение объема импорта по отдельным группам товаров;
- снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 6%.
"Основное неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано со снижением на 11% фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя. На неисполнение плана по НДПИ повлияло снижение цен на основные экспортные товары в среднем на 13%", - резюмировал Ерулан Жамаубаев.
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