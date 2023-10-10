Глава Минфина РК обозначил причины неисполнения плана по налогам

Министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, почему Казахстан не исполнил план по налогам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Показатели исполнения государственных финансов по итогам девяти месяцев 2023 года сложились следующим образом. В государственный бюджет доходов поступило 13,8 триллиона тенге или план исполнен на 97%. В республиканский бюджет доходов поступило 9,2 триллиона тенге", - сообщил он.

По его словам, план исполнен на 89,3%.

"Неисполнение плана по налогам сложилось в основном за счёт корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость на импорт, экспортную таможенную пошлину (ЭТП) на сырую нефть и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Неисполнение плана по корпоративному подоходному налогу связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей по 292 крупным налогоплательщикам", - указал глава Минфина.

Причинами неисполнения плана по налогу на добавленную стоимость на импорт, по его словам, являются:

- снижение объема импорта по отдельным группам товаров;

- снижение объема импорта из стран ЕАЭС на 6%.