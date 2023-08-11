Глава государства принял сэра Суму Чакрабарти
Сегодня, 11:52
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Сегодня, 11:52Сегодня, 11:52
175Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сэра Суму Чакрабарти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.
"Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана", - говорится в сообщении.
В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность Главе государства за оказанное высокое доверие.
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