Глава государства принял сэра Суму Чакрабарти

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял сэра Суму Чакрабарти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Президент поблагодарил сэра Суму Чакрабарти за плодотворную работу, которую он провел на посту внештатного советника по вопросам экономического развития.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что высказанные им в рамках заседаний Высшего совета по реформам предложения нашли поддержку в ряде программных документов. Он также положительно оценил вклад Сумы Чакрабарти в совершенствование инвестиционной политики Казахстана", - говорится в сообщении.

В свою очередь Сума Чакрабарти выразил признательность Главе государства за оказанное высокое доверие.