Глава государства принял посла в Австрии Мухтара Тлеуберди

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.