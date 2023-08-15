Глава государства принял посла в Австрии Мухтара Тлеуберди
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
134Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене", - говорится в сообщении.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.
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