  • 15 Августа, 17:41
  • BAIGENEWS
Глава государства принял посла в Австрии Мухтара Тлеуберди
Токаев выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в Махачкале
Смаилов заявил о снижении инфляции в Казахстане на 14 процентов
Токаев поздравил премьер-министра Индии с днем независимости
Казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали шесть медалей в Германии
26 человек погибли при взрыве на автосервисе в Дагестане
Опубликован график отключения электроэнергии в Мангистау
Пожилая женщина упала в шахту лифта в Туркестане
Добыча нефти снизилась в Мангистау из-за перебоев с электроэнергией
На пыль и бездорожье жалуются жители села близ Астаны
Сотрудники телеканала осуждены в Актобе
Казахстанские школьники произвели фурор на международной олимпиаде по географии
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Глава государства принял посла в Австрии Мухтара Тлеуберди

Сегодня, 16:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 16:25
Сегодня, 16:25
134
Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла в Австрии, постоянного представителя Казахстана при международных организациях в городе Вене Мухтара Тлеуберди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"В ходе встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития сотрудничества с Австрией и профильными международными организациями в Вене", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатом ряд конкретных задач по укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

Самое читаемое

Наверх