Сегодня, 14:30

Глава государства поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, передаёт Baigenews.kz.

Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.