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Акорда Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30
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Фото: Акорда

Глава государства поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, передаёт Baigenews.kz.  

Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.  

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.  

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Главами государств рассмотрен график предстоящих встреч.

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Сегодня, 14:30
136
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