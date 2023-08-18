Глава госучреждения украл 13 тысяч метров трубопровода в Жезказгане
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Досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода, расположенного в Жезказгане, окончено департаментом АФМ по области Ұлытау, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что руководитель государственного учреждения, будучи в предварительном сговоре с группой лиц, совершил хищение государственного имущества на общую сумму более 288 миллионов тенге.
При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вводило в заблуждение следствие, предоставляя фиктивные справки об отсутствии указанного объекта на балансе государственного органа, тогда как в действительности вышеуказанный поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности.
Данный трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков, расположенных в районе аэропорта Жезказгана.
Отметим, в данный момент указанный гражданин не является работником коммунального предприятия.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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