Гипс в форме курта использовал диллер для маскировки наркотиков в Павлодаре

В Палодаре задержан 23-летний наркодиллер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что диллер прятал партии наркотиков в комочки гипса яйцевидной формы, которые маскировал под кисломолочное изделие.

При личном обыске у него были изъяты 19 гипсовых камней, содержащих наркотическое средство каннабисного происхождения, массой более 23 граммов. Еще семь гипсовых камней с наркотическим средством общей массой 8,1 грамма были обнаружены на территории садоводства, на территории которого и задержали диллера.

В настоящий момент проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый содержится под стражей.