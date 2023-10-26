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Гипс в форме курта использовал диллер для маскировки наркотиков в Павлодаре

26 Октября, 13:12
АВТОР
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Polisia.kz 26 Октября, 13:12
26 Октября, 13:12
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Фото: Polisia.kz

В Палодаре задержан 23-летний наркодиллер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что диллер прятал партии наркотиков в комочки гипса яйцевидной формы, которые маскировал под кисломолочное изделие. 

При личном обыске у него были изъяты 19 гипсовых камней, содержащих наркотическое средство каннабисного происхождения, массой более 23 граммов. Еще семь гипсовых камней с наркотическим средством общей массой 8,1 грамма были обнаружены на территории садоводства, на территории которого и задержали диллера.

В настоящий момент проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Подозреваемый содержится под стражей.

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