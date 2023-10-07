Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль в Бельгии
Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01Сегодня, 21:01
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Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в бельгийском Антверпене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Гимнаст успешно выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место.
Первым стал представитель Израиля Артём Долгопят — 14.866 На втором месте завершил финал японец Казуки Минамо — 14.666.
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