Гимнаст Милад Карими завоевал бронзовую медаль в Бельгии

Один из лидеров команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в бельгийском Антверпене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Гимнаст успешно выступил в финале в вольных упражнениях. За свое выступление он получил 14.600 балла, что и принесло ему третье место.

Первым стал представитель Израиля Артём Долгопят — 14.866 На втором месте завершил финал японец Казуки Минамо — 14.666.